Аргун, Чечня, 4 марта, 2017, 21:00 — ИА Регнум. В чеченском городе Аргун на заводе «Чеченавто» запущено производство трехместного боевого багги «Чаборз М-3», разработанного Международным учебным центром сил специального назначения при участии инжиниринговой компании «Ф-МоторСпорт». Об этом сообщает 4 марта «Телекомпания Грозный».

Ramzan-kadyrov.ru Рамзан Кадыров

Один из опытных образцов «испытал» лично глава республики Рамзан Кадыров, назвавший багги очень необходимой машиной для людей, которые выполняют самые сложные тактические задачи.

«Ча олицетворяет мощь и силу медведя, а борз воплощает смелость и выносливость волка, — отметил глава Чечни. — «Чаборз» не боится никаких преград. В любой местности он чувствует себя хозяином. Он уверенно проходит через леса, реки и горы».

Отметим, что «Чаборз М-3» сможет перевозить экипаж до 3-х человек и груз общей массой до 250 кг. Помимо боевой версии, разработчики также планируют наладить выпуск спортивно-туристических моделей багги.