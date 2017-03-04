Четыре человека пострадали в ДТП в Астрахани
Астрахань, 4 марта, 2017, 20:22 — ИА Регнум. В Кировском районе Астрахани произошло ДТП с участием двух микроавтобусов. Об этом сообщает Управление МВД России по Астраханской области.
Schekinov Alexey Victorovich
ДТП
«Водитель автомобиля «Газель», следуя с улицы Шелгунова, не предоставил преимущество в движении маршрутному такси №101, двигавшемуся по улице Свердлова, вследствие чего произошло столкновение с последующим наездом на бетонную опору ЛЭП».
По последним данным, в результате ДТП пострадали 4 человека.
«Все пострадавшие были госпитализированы бригадами Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи», — отмечается в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.