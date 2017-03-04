Астрахань, 4 марта, 2017, 20:22 — ИА Регнум. В Кировском районе Астрахани произошло ДТП с участием двух микроавтобусов. Об этом сообщает Управление МВД России по Астраханской области.

Schekinov Alexey Victorovich ДТП

«Водитель автомобиля «Газель», следуя с улицы Шелгунова, не предоставил преимущество в движении маршрутному такси №101, двигавшемуся по улице Свердлова, вследствие чего произошло столкновение с последующим наездом на бетонную опору ЛЭП».

По последним данным, в результате ДТП пострадали 4 человека.

«Все пострадавшие были госпитализированы бригадами Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи», — отмечается в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.