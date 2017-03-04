Дамаск, 4 марта, 2017, 19:51 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Сирии было зафиксировано четыре нарушения перемирия. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР, размещенном на сайте Минобороны России.

Freedom House Боевики сирийской оппозиции

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за сутки зафиксировано 4 нарушения в провинциях Дамаск (1), Латакия (1) и Хама (2)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что турецкой часть представительства было зафиксировано 12 нарушений перемирия в сирийских провинциях Алеппо, Дамаск, Деръа, Латакия и Хомс, однако в ходе разбирательств по данным фактам случаи нарушений не подтвердились.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 30 декабря 2016 года на территории Сирии был введен режим прекращения боевых действий. Официальный Дамаск подписал соглашение о перемирии с основными вооруженными группировками оппозиции.

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