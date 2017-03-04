Астана, 4 марта, 2017, 19:37 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили наиболее актуальные темы двухстороннего сотрудничества в свете последней встречи лидеров в Алма-Ате. Об этом сообщается в субботу, 4 марта, на сайте президента Казахстана.

Kremlin.ru Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев

«Президент РФ сообщил о намерении военных подразделений сирийской оппозиции провести очередную встречу по урегулированию сирийского кризиса в Астане в середине марта этого года», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран также обменялись мнениями по значимым вопросам региональной повестки дня после недавних визитов президента РФ в Таджикистан и Киргизию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 февраля президент РФ Владимир Путин и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев провели переговоры в неформальной обстановке на горнолыжном курорте, который расположен недалеко от города Алма-Ата.

«Главы государств провели вместе воскресный день (26 февраля), катаясь на горнолыжном курорте недалеко от Алма-Аты», — отмечалось в сообщении.

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