Берлин, 4 марта, 2017, 19:26 — ИА Регнум. 4 марта на стадионе «Сигнал Идуна Парк» был разыгран матч 23-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Боруссия» (Дортмунд) и «Байер». Матч завершился со счетом 6:2 в пользу «шмелей».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол!

На 6-й минуте матча французский вингер Усман Дембеле открыл счет в матче ударом в дальний нижний угол — 1:0.

Через 20 минут лидер сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг удвоил преимущество хозяев, расстреляв вратаря после рикошетов от защитников — 2:0.

В начале второго тайма форвард сборной Германии Кевин Фолланд отыграл один мяч мощнейшим ударом в дальний угол после ассиста Венделла — 2:1.

Через 21 минуту Обамеянг забил третий мяч команды ударом головы после подачи Усамана Дембеле — 3:1.

На 74-й минуте бразильский латераль Венделл забил второй мяч команды из Леверкузена — 3:2.

Через 3 минуты американский вингер Кристиан Пулишич увеличил разницу в счете после ассиста Эрика Дурма — 4:2.

На 85-й минуте матча Андре Шюррле забил с пенальти — 5:2.

В самом конце матча победитель Евро-2016 установил окончательный счет в матче после ассиста Кристиана Пулишича — 6:2.

Статистика матча («Боруссия"/"Байер»)

Удары 20/12

Удары в створ 12/3

Владение 53%/47%

Фолы 8/20

На данный момент дортмундская «Боруссия» идет на 3-й строчке с 43-мя очками. «Байер» остался на 8-й позиции с 30-ю очками.

Составы на матч:

«Боруссия»: Бюрки, Бартра, Сократис, Пищек, Дембеле, Ройс, Геррейро, Вайгль, Кастро, Дурм, Обамеянг.

«Байер»: Лено, Едвай, Венделл, Топрак, Хенрихс, Бендер, Арангис, Хавец, Кампль, Мехмеди, Фолланд.

Главный арбитр матча: Кристиан Дингерт.

Предупреждения: Арангис — 16, Хавец — 37, Беллараби — 45, Фолланд — 63, Бендер — 69.

Голы: Дембеле 6 — 1:0, Обамеянг 26 — 2:0, Фолланд 48 — 2:1, Обамеянг 69 — 3:1, Венделл 74 — 3:2, Пулишич 77 — 4:2, Шюррле 85 — 5:2, Геррейро 90 — 6:2.