Москва, 4 марта, 2017, 19:18 — ИА Регнум. Матч между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом» был очень важным, поэтому футболисты команд боялись ошибиться. Об этом, как передает «Р-Спорт», заявил бывший полузащитник столичной команды, тренер ДЮСШ ЦСКА Элвер Рахимич.

Vladimir Maiorov Элвер Рахимич

«Обе команды, думаю, боялись рискнуть, боялись ошибиться, отсюда и малое количество опасных моментов, — сказал Рахимич. — Конечно, этот результат в пользу «Спартака», но я надеюсь, что ЦСКА сможет догнать лидера турнирной таблицы в этом сезоне».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта московский ЦСКА сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче 18-го тура РФПЛ. Встреча, прошедшая на стадионе «ВЭБ Арена», завершился со счетом 0:0.

После восемнадцати матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. Московский ЦСКА, набравший 33 балла, находится на третьей позиции.

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