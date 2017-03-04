Рим, 4 марта, 2017, 18:55 — ИА Регнум. 4 марта на стадионе «Стадио Олимпико» был разыгран матч 27-го тура Итальянской Серии А между командами «Рома» и «Наполи». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «неаполитанцев».

Youri165 Дрис Мертенс

На 26-й минуте матча бельгийский форвард Дрис Мертенс открыл счет в матче ударом «парашютом» после разрезающего паса Марека Гамшика — 0:1.

В начале второго тайма бельгиец оформил дубль, замкнул прострельную передачу Лоренцо Инсинье — 0:2.

На 89-й минуте хавбэк сборной Голландии Кевин Строотман сократил отставание в счете после ассиста Диего Перотти — 1:2.

Статистика матча («Рома"/"Наполи»)

Удары 19/13

Удары в створ ¾

Владение 55%/45%

Фолы 10/12

На данный момент команда из Рима осталась на 2-й строчке с 50-ю очками. «Неаполитанцы» сократили отставание от «римлян» до 2-х очков, набрав 57-е очко.

Составы на матч:

«Рома»: Щенсны, Рюдигер, Фацио, Манолас, Жезус, Наингголан, Строотман, Де Росси, Перотти, Эль-Шаарави, Джеко.

«Наполи»: Рейна, Хюсай, Кулибали, Гулам, Альбиоль, Жоржиньо, Гамшик, Рог, Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Главный арбитр матча: Лука Банти.

Предупреждения: Рог — 17, Манолас — 45, Де Росси — 65, Гулам — 83, Перотти — 90.

Голы: Мертенс 26 — 0:1, Мертенс 50 — 0:2, Строотман 90 — 1:2.