Питтсбург, США, 4 марта, 2017, 18:54 — ИА Регнум. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке переиграл «Тампу Бэй Лайтнинг». Встреча, прошедшая 3 марта в Питтсбурге, завершилась со счетом 5:2.

Michael Miller Евгений Малкин

Героем матча стал российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин, забросивший две шайбы и сделавший одну результативную передачу.

После шестидесяти трех матчей в чемпионате НХЛ «Питтсбург Пингвинз» пока занимает третье место на «Востоке», имея в активе 86 очков. Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравший 66 баллов, находится на двенадцатой позиции.

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 5:2 (0:0, 2:1, 3:1).

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