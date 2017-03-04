Оренбург, 4 марта, 2017, 18:49 — ИА Регнум. В Оренбургской области попавшая в ДТП фура вызволена на трассу, тигры перегружены в прибывший из Уфы фургон. В сопровождении оренбургской полиции транспорт с редкими животными отправился в путь. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МВД России, сопровождение будет вестись до границы с Башкирией.

56.mchs.gov.ru Спасательные работы на месте ДТП

По данным правоохранительных органов, автомобиль спустили ниже обочины и выставили по направлению движения. После этог­о дорожные службы расчистили проезд, а затем с помощью тракторов грузовик ­вытянули на трассу.

Животных с помощью спецтехники перемести­ли в другой грузовой автомобиль и в сопровождении сотрудников ДПС отправили в Уф­у.

Фура же, вызволенная из кювета, осталась на обочине. Она находится под охраной. Ожидается приезд владельца.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах, в отношении водителя, скорее всего, возбудят административное дело. Но из-за возникшего большого резонанса возможны и дополнительные меры наказания. Кроме того, владелец транспорта в гражданском порядке может подать в суд на водителя, бросившего машину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 3 марта в кювет съехала фура DAF. ЧП произошло на 1230 километре трассы «М-5 Урал» в Северном районе. Фура следовала с гастролей из Волгограда в Уфу. В кузове автомобиля находились пять тигров (четыре бенгальских и один амурский). Водитель фуры бросил автомобиль и скрылся.