Донецк, 4 марта, 2017, 18:13 — ИА Регнум. После девятидневного простоя Донецкая фильтровальная станция (ДФС) в Донбассе возобновила работу. Об этом «Донецкому агентству новостей» сообщил генеральный директор в КП «Компания «Вода Донбасса» Олег Мокрый.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

«Все, станцию удалось запустить, персонал работает, — сказал он. — Пока все в порядке».

Мокрый также добавил, что представители «Компании «Вода Донбасса» надеются на сохранение режима прекращения огня в районе фильтровальной станции.

Напомним, что Донецкая фильтровальная станция является жизненно значимым объектом для жителей по обе стороны линии соприкосновения: станция обеспечивает водой более 500 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине вспыхнула в апреле 2014 г. после того, как жители Донецкой и Луганской обл. не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины объявили режим «АТО» в Донбассе и направили ВСУ против мирных жителей региона.

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