Вашингтон, 4 марта, 2017, 17:53 — ИА Регнум. Голливудский актер Арнольд Шварценеггер, ранее занимавший пост губернатора штата Калифорния, покинул шоу «Ученик знаменитости» из-за низких рейтингов. Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Twitter.

Цитата из к/ф «Коммандо». Реж. Марк Лестер. 1985. США Арнольд Шварценеггер

«Арнольд Шварценеггер не добровольно ушел из «Ученика», его уволили из-за низких (безнадежных) рейтингов, а не из-за меня, — пишет глава Белого дома. — Печальный конец большого шоу».

Ранее ряд СМИ сообщил, что актер Арнольд Шварценеггер более не намерен вести реалити-шоу «Ученик знаменитости» на телеканале NBC, которое ранее вел миллиардер Дональд Трамп.

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