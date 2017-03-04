Оренбург, 4 марта, 2017, 17:19 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Оренбург» одержал уверенную победу над тульским «Арсеналом» в домашнем матче восемнадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 4 марта на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась со счетом 3:0.

Petey21 Футбольный мяч

Героем матча стал болгарский полузащитник Благой Георгиев, который отметился двумя забитыми мячами.

После восемнадцати матчей в чемпионате России «Оренбург» пока занимает двенадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков. Тульский «Арсенал», набравший 12 балов, находится на пятнадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 18-й тур.

«Оренбург» (Оренбург) — «Арсенал» (Тула) — 3:0.