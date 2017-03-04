* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 4 марта, 2017, 16:36 — ИА Регнум. Российская Федерация будет продолжать борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), даже если Москве придется это делать в одиночку. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос агентству ТАСС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война с терроризмом

«Москва и так продолжает (борьбу)», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, готова ли РФ продолжать борьбу с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ) в одиночку.

4 марта агентство Associated Press со ссылкой на источники в администрации президента США сообщило, что глава Белого дома Дональд Трамп может временно отложить работу над соглашением с РФ по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другим вопросам национальной безопасности.

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