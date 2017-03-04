Вашингтон, 4 марта, 2017, 16:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп напомнил, что посол Российской Федерации в Вашингтоне Сергей Кисляк 22 раза посещал Белый дом во время президентства Барака Хуссейна Обамы. Об этом он написал сегодня, 4 марта, в своем Twitter.

U.S. Air Force Дональд Трамп и Барак Обама

«Тот же посол России, что встречался с Сешнсом, посетил Белый дом за время президентства Обамы 22 раза и четыре раза в прошлом году в одиночку», — написал Трамп.

Президент также подчеркнул, что первая встреча Сешнса с Кисляком была организована командой Обамы.

«Первая встреча Джеффа Сешнса с российским послом была организована администрацией Обамы в рамках образовательной программы для 100 дипломатов», — пишет Трамп.

Напомним, политические противники Трампа обвиняют Сешнса в том, что он связан с Россией, в частности, с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.