Энгельс, Саратовская область, 4 марта, 2017, 16:11 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате пожара в двухэтажном здании в Саратовской области. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Саратовской области.

Hans Огонь

Трагедия произошла ночью 4 марта на улице Индустриальный тупик в городе Энгельсе.

«После тушения огня в помещении обнаружены тела двух мужчин, возрастом, предположительно, от 20 до 30 лет, — говорится в сообщении. — Кроме того, по предварительным данным, с места трагедии с ожогами различной степени тяжести для оказания медпомощи госпитализировано не менее трех мужчин».

По данному факту организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

Другие подробности пока неизвестны.