Ташкент, 4 марта, 2017, 15:42 — ИА Регнум. Узбекистан к 2020 году перейдет на самостоятельное финансирование закупок вакцин, сообщил журналистам представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Узбекистане Саша Грауман.

stevepb Вакцина

«К концу 2019 года заканчивается внешняя поддержка Узбекистана по закупке вакцин, так как республика включена ООН в категорию стран со среднем уровнем дохода», сообщил Грауман.

В 2016 году общий объем закупок вакцин Узбекистаном составил около 20 млн долларов, в том числе за счет средств Глобального альянса вакцинации и иммунизации (GAVI) — на 6 млн долларов.

В 2017 году объем поддержки альянса снизится до 4 млн долларов.

На сегодня в календарь вакцинации в Узбекистане входят девять видов прививок против 14 инфекционных заболеваний. Детская вакцинация включает пять основных прививок — полиомиелит, дифтерия, коклюш, корь, столбняк.

В Узбекистане пока отсутствуют предприятия, производящие какие-либо вакцины.