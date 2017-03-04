Калуга, 4 марта, 2017, 15:04 — ИА Регнум. В дни Великого поста настоятель архиерейского подворья — храма в честь Благовещения пресвятой Богородицы в селе Курилово — иерей Сергий Денисов совершил первую за последние 80 лет божественную литургию. Об этом 4 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии.

Eparhia-kaluga.ru Храм в калужском селе Курилово.

Церковь Благовещения в селе Курилово была возведена в 1695 году Гавриилом Головкиным, который построил храм в стиле так называемого «нарышкинского» барокко, широко культивируемого в конце XVII века близкими семье царя.

Первоначально церковь Благовещения представляла собой симметричную композицию, вытянутую с востока на запад, с равновеликими алтарем и трапезной. Все декоративные элементы белого цвета на светло-розовом фоне стены. Через сто лет, в 1874 году храм стал асимметричным. Цоколи в XIX веке были вычищены маломерным кирпичом, стены и выступающие детали побелены.

После Октябрьской революции 1917 года храм был закрыт. В 1937 году колокольня горела от грозы, а уже в с 1938 году разобрали верх храма. В здании сделали склад, потом столовую.

В 2013 году были произведены черновые отделочные работы в алтаре и трапезной части (на уровне первого ряда окон), также были установлены царские, северные и южные врата, частично оформлен иконостас.

Регулярные богослужения в храме Благовещения пресвятой Богородицы начались совершаться с мая 2015 года.

В 2016 году в сельский храм была подведена электроэнергия, восстановлена кирпичная кладка алтарной части и западного фронтона храма, частично выполнены кровельные работы, обустроен окружающая территория.