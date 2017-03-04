Тегеран, 4 марта, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Иранские военные провели успешные пуски российских зенитно-ракетных комплексов С-300, которые были куплены у России. Об этом сегодня, 4 марта, сообщает иранское агентство Tasnim.

Vitaly V. Kuzmin С-300

Сообщается, что были произведены пуски ракет ЗРК С-300. Ракеты этого комплекса поразили и уничтожили предполагаемые цели.

Уточняется, что в рамках военных учений «Демавенд», иранские военные провели целый комплекс испытаний российского ЗРК С-300 предполагающий отработку различных сценариев по отражению возможных угроз.