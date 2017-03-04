Нальчик, 4 марта, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Число погребенных под лавиной туристов составило семь человек. Ранее были обнаружены четыре погибших. Сегодня, 4 марта, в ходе поисково-спасательных работ были извлечены тела еще трех человек — двух мужчин и одной женщины. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного комитета по региону.

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Тела погибших доставлены для проведения судебно-медицинского исследования. В районе схода лавины продолжаются поиски возможных жертв трагедии. Проводится доследственная проверка по факту гибели туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 3 марта, около полудня на северном склоне горы Чегет сошла лавина. Она погребла под собой находившихся там туристов, которые катались в запрещенном для катания месте.

Почти сразу же после происшествия из-под снега извлекли тела двух погибших. Один турист — мужчина из Нижнего Новгорода был обнаружен живым. Он сообщил, что под снегом могут находиться еще люди. К вечеру того же дня были извлечены из-под лавины тела еще двух человек.

В настоящее время опознаны тела троих погибших. Из них двое оказались москвичами — мужчина 1972 года рождения и женщина 1989 года рождения, еще одна женщина 1986 года рождения приехала на отдых из Кирова.

Спасенный турист — мужчина 1987 года рождения — житель Нижнего Новгорода.