Оренбург, 4 марта, 2017, 14:09 — ИА Регнум. В Оренбургскую область из Уфы движется транспорт для перегрузки белых тигров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбуржья и добавили, что 3 марта в 23:15 местного времени (21:15 мск) на место происшествия из Уфы прибыл представитель владельца тигров. При обследовании животных установлено, что тигры находятся в удовлетворительном состоянии. Угроза жизни и здоровью отсутствует.

Gellinger Тигр

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону, фура с тиграми до сих пор в кювете. Все ждут спецтехнику. Личность водителя, бросившего грузовую машину в кювете, устанавливается.

Напомним, вечером 3 марта в оперативную дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Оренбургской области» поступило сообщение о съезде в кювет большегрузного автомобиля DAF на 1230 км трассы «М-5 Урал» в Северном районе, следовавшего с гастролей из Волгограда в Уфу. В кузове автомобиля находится пять тигров (четыре бенгальских и один амурский).

Как отметили полицейские, животные были напуганы, вытащить их из фуры не удалось. Известно, что с грузовиком шел автомобиль сопровождения с кормом. Сейчас проводится работа по установлению местонахождения водителя и машины спецсопровождения.

Ситуация, сложившуюся на территории Оренбургской области, прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской: «Это не первый случай, к сожалению. Очень важно, чтобы звери не пострадали — я дал поручение Росприроднадзору подключиться. Дрессировщик не сможет оценить ситуацию и состояние животных в полной мере, если они получили увечья в связи с аварией. Кроме того, сейчас их нужно направить в оборудованное для передержки место, где с ними будут работать ветеринары».

Глава федерального ведомства считает, что к компании-перевозчику и особенно сбежавшему водителю должны быть вопросы: «Со стороны водителя — это жестокое отношение к редким видам животных, тем более что звери краснокнижные. В новом законе мы отрегулируем правила перевозки животных и санкции за их нарушение».