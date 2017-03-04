Калуга, 4 марта, 2017, 13:44 — ИА Регнум. В Калуге два месячных ребенка с признаками отравления угарным газом вместе с двумя взрослыми были госпитализированы из квартиры дома по улице Моторная. Об этом 4 марта сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Тимур Керимов.

Teplohot63.ru Газовая колонка

По его словам, в квартире находились четыре человека, среди которых двое детей, их мать и бабушка. Взрослые почувствовали недомогание и вместе с детьми обратились за медицинской помощью. В настоящее время они находятся в больнице.

По предварительной версии, вентиляционный канал и само оборудование в норме, причиной поступления угарного газа в квартиру могли стать повреждения гофрированной трубы вытяжки газовой колонки.

Следователи устанавливают обстоятельств происшествия и его причин. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года, 4-летний ребенок скончался от отравления окисью углерода в одном из домов в калужском микрорайоне Турынино.

Мальчик погиб из-за неисправной газовой колонки, которая, согласно экспертизе, имела обратную тягу.

В 2016 году в Калуге было зафиксировано 88 случаев отравления угарным газом, три из них закончились летальным исходом. Между тем, у 70% жителей Калуги нет договоров на обслуживание с газоснабжающими организациями.