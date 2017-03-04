Киев, 4 марта, 2017, 13:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подсчитал убытки от экономической блокады Донбасса. Об этом сегодня, 4 марта, сообщает телеканал «Интер».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Гройсман

По словам Гройсмана, горно-металлургическая промышленность Украины в результате блокады Донбасса может потерять 3,5 млрд валютной выручки. Кроме того, 75 тысяч человек могут лишиться работы.

При этом Гройсман считает, что горно-металлургические предприятия, которые находятся в Донбассе, принадлежат Украине, поскольку зарегистрированы в ней и платят ей налоги.

Также Гройсман утверждает, что блокада Донбасса осуществляется в интересах Российской Федерации. «Здесь нет никаких сомнений. Я подчеркиваю, что это блокада в интересах россиян. Это блокада против Украины», — сказал украинский премьер-министр.

Каким образом блокада Донбасса отвечает российским интересам, Гройсман не уточнил.

Напомним, блокаду Донбасса начали украинские национал-радикалы, которые перекрыли железнодорожное сообщение между Украиной и подконтрольными ДНР и ЛНР территориями.

По перекрытым железнодорожным веткам на Украину из Донбасса доставлялся уголь, необходимый для металлургической промышленности и энергетики. Однако, радикалы, заблокировавшие железные дороги, заявляют, что Украине следует прекратить торговать со своими врагами.

Президент Украины и правительство так и не смогли справиться с блокадой.