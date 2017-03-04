Казань, 4 марта, 2017, 12:03 — ИА Регнум. Рассерженные клиенты лишенных лицензии двух банков в Татарии, собрались на площади свободы в Казани перед зданием правительства и передали председателю правительства Татарии Ильдару Халикову петицию. Об этом сегодня, 4 марта, сообщают местные СМИ.

OpenClipart-Vectors Протест

Активистка Александра Лиманова заявила, что передала Халикову ультиматум, состоящий из двух пунктов: опротестовать решение Банка России об отзыве лицензий «Татфондбанка» и «Интехбанка»; и второе требование — выплатить всем кредиторам банков денежные средства в полном размере.

Правительство Татарии пока никак не отреагировало на ультиматум.

Напомним, 3 марта Банк России отозвал лицензии у «Татфондбанка» и его партнера «Интехбанка». Регулятор объяснил свое решение тем, что у «Татфондбанка» имеются некачественные активы, кроме того, руководство банка неадекватно оценивало принятые риски.

Переоценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов привели к полной утрате банком собственных средств.

Напомним, ещё 13 декабря 2016 года «Татфондбанк» приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов.