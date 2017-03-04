Вашингтон, 4 марта, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис предложил бывшей помощнице государственного секретаря по делам Ближнего Востока Энн Паттерсон стать его заместителем по вопросам политики. Об этом сегодня, 4 марта, пишет газета Washington Post.

ИА REGNUM Пентагон

Издание отмечает, что нынешний глава Пентагона и бывшая дипломат довольно много работали вместе в тот период, когда Мэттис был главой Центрального командования Вооруженных сил США (2010−2013 годы), а Паттерсон занимала посты посла США в Пакистане и Египте.

В должности помощника государственного секретаря Паттерсон проработала три года. В отставку она ушла в январе 2017 года.

По данным Washington Post кандидатуру Паттерсон пока не одобрили в Белом доме. Затем она должна быть утверждена в должности членами сената Конгресса США.

Напомним, Мэттис занимает жесткую антироссийскую позицию и назвал Россию одной их главных угроз для безопасности США. Он продолжает линию предыдущей администрации по наращиванию военного присутствия США в Восточной Европе и придерживается политики сдерживания России.

Мэттис считает, что примирительная позиция Трампа в отношении России основана на слабой информированности.