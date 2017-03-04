Коломбо, Шри-Ланка, 4 марта, 2017, 11:31 — ИА Регнум. Российские туристы, задержанные на Шри-Ланке, помещены в лагерь для нелегальных мигрантов. Об этом сегодня, 4 марта, сообщает посольство Российской Федерации в Шри-Ланке и Мальдивской республике.

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Накануне стало известно, что группа российских туристов была задержана правоохранительными органами Шри-Ланки без каких-либо объяснений причин. У российских граждан отобрали паспорта.

Вскоре задержанным российским гражданам были предъявлены обвинения в нарушении правил пребывания в стране. После этого их поместили в лагерь для нелегальных мигрантов.

Сами задержанные утверждают, что все документы у них в порядке, и все необходимые визы имеются. Всего задержанных — девять человек. Среди них есть туристы, а также граждане РФ, проживающие на Шри-Ланке и владеющие компанией, которая предоставляет услуги по сёрфингу.

Стоит отметить, что другие путешественники сообщают, что полиция Шри-Ланки устроила настоящую охоту на туристов. Всего за один день полиция поместила под стражу 35 человек. Сообщают, что у некоторых из задержанных вымогали деньги за возврат документов, многих вынудили покинуть страну.

Посольство России в этой островной стране выясняет все обстоятельства произошедшего. Российские дипломаты находятся в тесном контакте с Миграционной службой Шри-Ланки для разрешения ситуации и освобождения задержанных.