Ханты-Мансийск, 4 марта, 2017, 11:24 — ИА Регнум. Окружная сеть ОАО «Ханты-Мансийская аптека» продана ООО «Уралтрейдконсалтинг» из Екатеринбурга. Торги прошли 2 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

Петр Кончаловский. Аптека на Садовой. 1931

Стопроцентный пакет акций ОАО «Ханты-Мансийская аптека» ушел с молотка за 277,2 млн рублей при начальной цене 180 млн рублей и уставном капитале в 396,2 млн рублей.

На сегодняшний день доля акционерного общества, ранее принадлежащего правительству ХМАО, на аптечном рынке Югры составляет около 20%. На конец первого полугодия 2016 года сеть объединяла 77 аптечных учреждений.

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Данная сеть аптек имеет положительные финансовые показатели, прибыль общества на протяжении нескольких лет сохраняет положительную динамику: в 2014 году она составляла более 11,8 млн рублей, в 2015 — 12,7 млн рублей.

Это единственные в автономном округе аптеки, работающие с наркотическими лекарственными средствами и льготниками. ОАО «Ханты-Мансийская аптека» является поставщиком медикаментов для больниц и диспансеров округа, а также имеет розничную сеть аптек, в том числе в отдаленных населенных пунктах, так называемых «медвежьих углах», куда «только самолетом можно долететь».

РАД не первый год сотрудничает с ХМАО в рамках приватизации регионального имущества. Среди крупных сделок в интересах региона — пакеты акций птицефабрики «Челябинская» (1,4 млрд рублей), компании «Югрател» (2,4 млрд рублей), Ханты-Мансийского банка (12,7 млрд рублей).

На сегодняшний день в рамках приватизации госимущества РАД заключил сделок на общую сумму более 56,7 млрд рублей, из них в интересах ХМАО-Югры более 16,8 млрд рублей.

ООО «Уралтрейдконсалтинг», согласно сообщению газеты «Коммерсантъ», аффилирована со свердловским предприятием «Уралбиофарм», подконтрольным известному предпринимателю Малику Гайсину, который в 1995 году баллотировался в губернаторы Свердловской области, а в последствии был избрант депутатом Госудумы РФ.

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ОАО «Уралбиофарм» — старейшее на Урале предприятие по производству современных лекарственных препаратов. В настоящее время завод специализируется на выпуске лекарственных препаратов, значительную часть которых составляют социально значимые, входящие в «Перечень основных жизненно важных лекарственных средств» Минздрава РФ. ОАО «Уралбиофарм» работает по программе импортозамещения, выпуская лекарства, более доступные по стоимости, в сравнении с их зарубежными аналогами.