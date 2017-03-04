Лас-Вегас, США, 4 марта, 2017, 11:07 — ИА Регнум. Американская организация боев по смешанным единоборствам (UFC) не может найти замену российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову для участия в бое с американцем Тони Фергюсоном всего за сутки до даты титульного боя. Об этом заявил сегодня, 4 марта, глава UFC Дэн Уайт, сообщает TMZ Sports.

BattleBeetle Хабиб Нурмагомедов

«Проблема в том, что до начала боя остаются сутки. Очень сложно что-то сделать. Бойцам нужно проходить медобследование и другие процедуры. Но приятно видеть, что многие хотели бы принять вызов», — заявил Уайт.

Напомним, российскому бойцу Нурмагомедову неожиданно стало плохо накануне, 3 марта. Медики запретили ему участвовать в поединке, так как его состояние резко ухудшилось после экстремальной сгонки массы. Нурмагомедову потребовалась госпитализация.

Тони Фергюссон проявил себя как истинный спортсмен и воспитанный человек. «Надеюсь, сейчас тебе уже лучше, Хабиб. Буду молиться за твое здоровье. Я не кривлю душой, поправляйся!» — написал он на своей cтраничке в социальных сетях.

Известные бойцы Майкл Джонсон и Нэйт Диас заявили, что могут заменить Нурмагомедова и сразиться с Фергюссоном. Но Тони отказался от боя с Джонсоном, а Диас оказался тяжелее положенной нормы в данной весовой категории.

Теперь уже титульный бой точно не состоится.