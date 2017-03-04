Нальчик, 4 марта, 2017, 10:52 — ИА Регнум. Под лавиной, сошедшей 3 марта с северного склона горы Чегет в Приэльбрусье, могут находится ещё три человека. Об этом сегодня, 4 марта, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Alpinist.biz Сход лавины

Сообщается, что по имеющейся информации, под сошедшей лавиной могут находится ещё три человека. Их поиски начнутся сегодня. После того, как сотрудники противолавинной службы завершат обстрел снежного покрова.

Напомним, ранее сообщилось о четырёх погибших при сходе лавины с северного склона Чегета и одном пострадавшем. Погибшие находились на северном склоне Чегета, где катание запрещено.

Среди погибших были двое москвичей — мужчина 1972 года рождения и женщина 1989 года рождения. Третий опознанный погибший — женщина 1986 года рождения, проживавшая в Кирове.

Ещё один погибший мужчина пока не опознан.

Спасенный турист — мужчина 1987 года рождения, приехавший из Нижнего Новгорода.