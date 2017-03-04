МЧС: Под лавиной, сошедшей на Чегете, могут находиться ещё три человека
Нальчик, 4 марта, 2017, 10:52 — ИА Регнум. Под лавиной, сошедшей 3 марта с северного склона горы Чегет в Приэльбрусье, могут находится ещё три человека. Об этом сегодня, 4 марта, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии.
Сообщается, что по имеющейся информации, под сошедшей лавиной могут находится ещё три человека. Их поиски начнутся сегодня. После того, как сотрудники противолавинной службы завершат обстрел снежного покрова.
Напомним, ранее сообщилось о четырёх погибших при сходе лавины с северного склона Чегета и одном пострадавшем. Погибшие находились на северном склоне Чегета, где катание запрещено.
Среди погибших были двое москвичей — мужчина 1972 года рождения и женщина 1989 года рождения. Третий опознанный погибший — женщина 1986 года рождения, проживавшая в Кирове.
Ещё один погибший мужчина пока не опознан.
Спасенный турист — мужчина 1987 года рождения, приехавший из Нижнего Новгорода.