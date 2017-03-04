Ташкент, 4 марта, 2017, 10:14 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению своего туркменского коллеги Гурбангулы Бердымухамедова 6−7 марта посетит с государственным визитом Туркмению.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

Как сообщает МИД Узбекистана, в ходе визита главы государств обсудят широкий круг вопросов узбекско-туркменских отношений, обменяются мнениями по актуальным проблемам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес.

«По итогам переговоров на высшем уровне планируется подписание Совместного заявления глав государств, Договора о стратегическом партнерстве, а также ряда двусторонних документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в различных сферах», — говорится в сообщении.

По данным МИД, за период с 1991 года по настоящее время между двумя странами состоялось 18 визитов на высшем уровне.

Объем двустороннего узбекско-туркменского товарооборота по итогам 2015 года составил 320 млн долларов. Данные за 2016 год пока не обнародованы.