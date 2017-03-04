Москва, 4 марта, 2017, 10:13 — ИА Регнум. Российская певицы Кристина Орбакайте прокомментировала ситуацию с отменой её концерта в Киеве. Соответствующее заявление она опубликовала в своем Instagram сегодня, 4 марта.

Ермолаев Алексей Кристина Орбакайте

Напомним, накануне стало известно, что концерт Орбакайте в Киеве, запланированный на 6 марта, отменен. При этом украинские СМИ сообщили, что отмена концерта якобы связана со «всеобщим общественным возмущением», возникшим в связи с тем, что деятельность Орбакайте напрямую связана с Российской Федерацией.

Также сообщалось, что отмененный концерт Орбакайте все же сможет состояться осенью, 26 сентября.

Орбакайте подтвердила, что действительно планировала концертный тур по Украине и собиралась в марте выступить в следующих городах: Киев, Днепр, Одесса и Харьков. Некоторые украинские СМИ писали, что на концертах Орбакайте могут быть устроены провокации со стороны украинских радикалов.

В своем Instagram Орбакайте пишет, что отмена концертов связана с невозможностью обеспечить безопасность коллектива и зрителей «на моих аншлаговых концертах» на Украине. Это связано ещё и с тем, что Украина готовиться к Евровидению.

Орбакайте подчеркнула, что концерты переносятся на осень, все проданные билеты будут действительны, но при желании их можно вернуть в места приобретения.