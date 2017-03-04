Ленинградская область, 4 марта, 2017, 10:11 — ИА Регнум. Число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области достигло 220 тысяч человек. Это почти 30% от общего числа экономически активных жителей региона. Об этом заявила 3 марта глава комитета по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти Светлана Нерушай, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело

В 2016 году оборот предприятий малого и среднего бизнеса в регионе возрос, по сравнению с итогами 2015 года, на 75 млрд рублей и составил 440 млрд рублей. Почти на 2,5 тысячи за год увеличилось в Ленобласти количество субъектов малого и среднего предпринимательства, составив, по данным Росстата на 1 января 2017 года, 63 527 субъектов.

Власти региона с помощью областного бюджета смогли компенсировать прошлогоднее почти двукратное снижение объема федеральной поддержки малого и среднего бизнеса. В результате уровень финансирования программы поддержки малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка в Ленобласти превысил показатель 2015 года и составил 538 млн рублей.

В 2016 году около 700 субъектов малого и среднего предпринимательства Ленобласти получили прямую финансовую поддержку, бизнесменам было предоставлено более 30 тысяч консультаций, услуг и других нефинансовых видов поддержки.

Субсидии предпринимателям в 2016 году были предоставлены на общую сумму почти 300 млн рублей. Использовано 11 видов субсидий, среди них 1 новый вид — компенсация затрат на приобретение автотранспортных средств и прицепов для участия в передвижной торговле и ярмарочных мероприятиях.

В прошлом году в регионе началась активная реализация федеральной финансовой поддержки (кредитно-гарантийной поддержки АО «Корпорация МСП» и МСП Банка). В частности, 16 субъектам предпринимательства были выданы кредиты на общую сумму 232 млн рублей, а также были предоставлены 54 поручительства по кредитам — на сумму более 1 млрд 400 млн рублей.

Благодаря принятым мерам, отметила Светлана Нерушай, в минувшем году улучшились основные показатели в сфере малого и среднего бизнеса Ленобласти. К примеру, на 4,3 млрд рублей увеличился по сравнению с 2015 годом объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий, составив в 2016 году 18,8 млрд рублей. «Это значит, что большинство предприятий в сегодняшних экономических условиях продолжают развиваться», — пояснила чиновница.

Однако, посетовала Светлана Нерушай, ряд показателей Ленобласти в Национальном рейтинге АСИ в сфере малого, среднего бизнеса остается ниже уровня среднероссийских значений.

«В зоне особого внимания правительства области находятся моногорода Ленинградской области — Пикалево, Сланцы, Сясьстрой. Для предоставления предпринимателям этих городов дополнительных мер поддержки бюджетам муниципальных образований направлено более 55 млн рублей», — добавила Светлана Нерушай.

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