Пекин, 4 марта, 2017, 09:59 — ИА Регнум. Власти Китайской народной республики увеличивают расходы на оборону на 7%. Об этом сегодня, 4 марта, заявил официальный представитель Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Фу Ин на пресс-конференции в преддверии открытия 5-й сессии 12-го созыва ВСНП.

Megabanki.ru Юань

Фу Ин напомнил, что правительство КНР каждый год определяет размер расходов на оборону страны. В 2017 году оборонный бюджет Китая будет увеличен на 7% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, в этом году расходы на оборону в Китае составят 1,3% ВВП. В абсолютных цифрах — это более одного триллиона юаней.

Представитель ВСНП рассказал, что в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, все западные страны военного блока НАТО по указке США должны будут довести свои военные бюджеты до 2% ВВП. «По этой причине мы продолжаем увеличение военных расходов», — отметила Фу Ин.

Он отметил, что в последние десятилетия на планете произошли крупные конфликты и войны, ставшие причиной внушительного материального ущерба и потока беженцев. При этом Фу Ин утверждает, что Китай никогда не наносил вред другой стране.

Все вопросы приграничных споров, а также споров на море Китай якобы хочет урегулировать путем диалога и консультаций. По мнению Фу Ина, ситуация с территориальным спором в Южно-Китайским море улучшается и в будущем будет разрешена, но это во многом зависит от действий США, которые искусственно нагнетают напряженность в регионе.

В феврале этого года китайские СМИ сообщили, что на военных верфях Шанхая идет строительство нового авианосца, который станет уже третьим во составе китайского флота. Если авианосец будет достроен, то китайский флот станет вторым по численности действующим авианосным флотом мира после США.

Строительство Китаем авианосцев наталкивает на некоторое несоответствие между риторикой китайской внешней политики и её практикой. Дело в том, что авианосные морские соединения нужны для проведения операций на дальних театрах военных действий. То есть речь идет об агрессивной внешней политике с использованием прямого военного давления, а также участии в региональных конфликтах, так как в глобальном конфликте польза от авианосцев весьма сомнительна, поскольку эти корабли могут быть быстро выведены из строя при массированном ударе.