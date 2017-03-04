Благовещенск, 4 марта, 2017, 09:12 — ИА Регнум. В Серышевском районе Амурской области восстановлено движение поездов по железной дороге, после аварии, произошедшей 3 марта. Об этом сегодня, 4 марта, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Амурской области.

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Авария произошла накануне. Грузовой автомобиль «ЗиЛ» выехал на запрещенный сигнал семафора и столкнулся с грузовым поездом, которые следовал со станции «Белогорск-2» до станции «Магдагачи» Забайкальской железной дороги.

В результате столкновения погибли три человека, находившиеся в автомобиле. Их личности установлены.

Из-за аварии были задержаны пять пассажирских поездов: «Владивосток-Москва» (задержка составила 5 часов 34 минуты), «Благовещенск-Тында» (5 часов 32 минуты), «Нерюнгри-Хабаровск» (9 часов 11 минут), «Владивосток-Москва (27 минут), «Москва-Владивосток (42 минуты).

На данный момент восстановительные работы на месте аварии завершены. Движение поездов восстановлено полностью.

В ликвидации последствий аварии были заняты 120 человек и 27 единиц техники.