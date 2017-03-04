Пермь, 4 марта, 2017, 08:37 — ИА Регнум. В Перми задержан подозреваемый по уголовному делу о безвестном исчезновении десятилетней школьницы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР пол Пермскому краю, преступление раскрыто в течение суток. Активное участие в поисковых мероприятиях приняли волонтёры, неравнодушные граждане и представители СМИ.

Idea.ru Задержание преступника

Напомним, 2 марта девочка ушла в школу, но домой не вернулась. Тревогу забила мать. Она обратилась в правоохранительный органы с заявлением о пропаже дочери.

Добытыми следственным и оперативным путём доказательствами удалось изобличить злоумышленника. В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли видеозапись с камеры наружного наблюдения, которая позволила установить, что ребенка по пути следования домой увезли на автомобиле в неизвестном направлении. В итоге был установлен и задержан водитель машины, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления — ранее судимый житель города Перми.

В квартире подозреваемого и автомобиле, на котором он увез девочку, с использованием новейшей криминалистической техники провели обыски и осмотры. Изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности подозреваемого к преступлению. Во время допроса мужчина сообщил об обстоятельствах убийства, а при проверке показаний показал место сокрытия тела ребенка возле моста через реку Гаревая. На 3 марта тело школьница обнаружить не удалось.

По неофициальным данным, задержанный мужчина имеет судимость и работал таксистом.

«В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, ему будет предъявлен обвинение в совершенном преступлении», — отметил представитель СУ СКР по Пермскому краю.