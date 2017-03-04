Вашингтон, 4 марта, 2017, 08:23 — ИА Регнум. Вице-президент США Майкл Пенс отверг свое сравнение с бывшим кандидатом на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон в деле использования личного почтового адреса для служебной переписки. Об этом сегодня, 4 марта, сообщает CNN.

Victorgrigas Майкл Пенс

Ранее американские СМИ сообщили, что Пенс, будучи губернатором штата Индиана, использовал личную электронную почту для служебной переписки. Утверждается, что, используя личный электронный почтовый адрес, губернатор Пенс обсуждал вопросы безопасности, включая проблемы, связанные с предотвращением террористических актов.

Напомним, Хиллари Клинтон, будучи государственным секретарем США (2009−2013 годы) вела секретную служебную переписку через личную электронную почту. Полноценного расследования в отношении Клинтон так и не было проведено. Нынешний президент США Дональд Трамп активно использовал этот факт в предвыборной борьбе.

Теперь американские СМИ, подконтрольные демократам, заявляют, что-то, в чем обвиняли Клинтон, может стать и обвинением для Пенса, который сейчас является вице-президентом.

Однако, сам Пенс такую постановку вопроса отвергает. «Здесь не может быть никаких сравнений», — подчеркнул вице-президент.

Представитель Пенса, в свою очередь, уточнил, что у губернатора Индианы, в отличие от госсекретаря Клинтон, не было доступа к секретной информации.