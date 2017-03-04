Порт-Морсби, 4 марта, 2017, 07:30 — ИА Регнум. Рядом с Соломоновыми островами в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сегодня, 4 марта, сообщает Геологическая служба США (USGS).

PublicDomainPictures Трещина в асфальте

Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в 2:58 по времени UTC (5:58 по московскому времени) недалеко от южной оконечности острова Бугенвиль. (Папуа — Новая Гвинея).

Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами — 7.25 градуса южной широты и 155.71 градуса восточной долготы. Это в проливе между островами Моно и Шортленд Очаг подземных толчков залегал на глубине 53,7 километра.

Информация о жертвах или разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.