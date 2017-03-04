Лондон, 4 марта, 2017, 06:42 — ИА Регнум. Юристы правительства Великобритании пришли к заключению, что Лондон имеет право не выплачивать Брюсселю 60 млрд евро в связи с выходом Соединённого Королевства из Евросоюза, передаёт The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM BREXIT

Напомним, в конце февраля стало известно, что Германия, Италия, Франция и Чехия одобрили план Еврокомиссии по взысканию компенсации с Великобритании за выход из объединения.

По информации СМИ, в сумму от 60 до 80 млрд евро Брюссель оценивает все бюджетные обязательства Соединённого Королевства перед ЕС, в том числе затраты на союзные проекты, которые предусматривают использование британской инфраструктуры и ранее были одобрены Лондоном.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в чиновничьем корпусе Евросоюза сообщило, что начало переговоров премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с лидерами ЕС по Brexit предварительно намечено на 6 апреля.

Вместе с тем окончательная дата может быть установлена только после ратификации парламентом Великобритании законопроекта о выходе из Европейского союза, а этому противятся как региональные парламенты, так и Палата лордов.

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