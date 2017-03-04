США, 4 марта, 2017, 06:19 — ИА Регнум. Эвакуированным жителям 100 домовладений города Норман в Оклахоме разрешили вернуться домой — за сутки пожарные смогли ликвидировать огонь в районе озера Тундербёрд, передает Associated Press.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар (фрагмент)

Известно, что пострадавших в результате лесного пожара нет, однако пожарные пока продолжают находиться в районе.

В других районах Оклахомы также произошло несколько лесных пожаров — в округах Альфальва, Гарвин, вблизи Шони и Сэнд Спрингс. Пожар в районе Поттаватоми вчера привел к закрытию шоссе.

В настоящий момент в штате стоит сухая и ветренная погода, которая способствует распространению огня. Власти призывают жителей «быть бдительными и сообщать о любых возгораниях».