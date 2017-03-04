Москва, 4 марта, 2017, 06:19 — ИА Регнум. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон 3 марта провели семь гуманитарных акций в сирийском городе Алеппо. Об этом говорится в информационном бюллетене центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

On-line.lg.ua Гуманитарная помощь

В районах Тишрин, Кади-Аскар, Аль-Мади, Балат, Северное Новое Алеппо, Шейх-Максуд и Сулеймания мирным жителям была передана одна тонна хлеба, три тысячи порций горячей пищи и 350 продовольственных наборов.

Всего за сутки гуманитарную помощь получили 3350 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 3,4 тонны.

Кроме этого, российскими самолётами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор 3 марта было доставлено 20,4 тонны продовольствия, полученного сирийскими властями по линии ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сирии с 30 декабря 2016 года действует режим прекращения боевых действий. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

Режим прекращения огня не распространяется на группировки, признанные террористическими Советом безопасности ООН.