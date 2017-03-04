Вашингтон, 4 марта, 2017, 06:17 — ИА Регнум. Министерство национальной безопасности США разрабатывает проект о раздельном содержании матерей и детей, незаконно прибывающих в страну из Мексики, передаёт агентство Reuters.

Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. 1607

Согласно инициативе, пока родители-нелегалы будут содержаться под стражей в ожидании решения о предоставлении им убежища или высылки на родину, изъятые у них дети будут находиться под временным присмотром сотрудников Минздрава и социальных служб, либо могут быть переданы кому-то из родственников, легально проживающих в США.

Как отмечается, авторы инициативы считают, что столь жёсткая мера должна будет удерживать матерей с детьми от попыток незаконного пересечения американо-мексиканской границы.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении иммиграционной политики. Документ предусматривал, в частности, приостановку на 120 дней программы приёма беженцев из Сирии, а также запрет сроком на 90 дней на выдачу американских виз гражданам семи стран с преобладающим мусульманским населением — Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

В начале февраля федеральный суд в Сиэтле приостановил действие документа, вызвавшего большой резонанс в США. В Белом доме сообщили, что президент издаст новый иммиграционный указ, между тем сроки его подписания откладываются.

Читайте также:

Новый посол Мексики в США считает «неприемлемой» политику Трампа

Марши против политики Трампа прошли в мексиканских городах

Сенат Мексики упростил поступление в вузы для граждан, высланных из США