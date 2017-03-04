Пекин, 4 марта, 2017, 06:16 — ИА Регнум. Китай запустил экспериментальный спутник «TK-1» с космодрома Цзюцюань, расположенного на северо-западе страны, сообщает 3 марта «Жэньминь жибао».

PIRO4D Спутник

Спутник был запущен с космодрома на борту ракетоносителя «KT-2» в 7:53 утра пятницы 3 марта по местному времени и был успешно помещен на выделенную под него орбиту.

«TK-1» является первым спутником, самостоятельно разработанным китайской аэрокосмической компанией CASIC и будет использоваться в целях дистанционного зондирования, связи и экспериментов с орбитальными микроспутниковыми технологиями, сообщает китайское издание.

Ракета «KT-2» является одним из пяти ракетоносителей, планируемых для коммерческого космического использования компанией CASIC. По информации компании, носитель отличается высокой грузоподъемностью и адаптируемостью.

Отметим, что Китай в последние годы ведет активную деятельность по освоению и развитию космических спутниковых и геолокационных технологий, регулярно расширяя спутниковые группировки систем различной направленности.