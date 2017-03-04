Мосул, Ирак, 4 марта, 2017, 06:16 — ИА Регнум. За сутки ожесточенных боев между иракской армией и террористами в западном Мосуле из города бежали 14 тыс. человек, передает Al Jazeera.

Mstyslav Chernov Мосул

По информации военных, число беженцев за день является рекордным и связано с тем, что боевики были вытеснены сразу из нескольких районов города.

Число беженцев из западного Мосула с начала наступления в конце прошлого месяца превысило 45 тыс. человек. Всего число беженцев из Мосула с начала операции армии Ирака в октябре 2016 года превышает 200 тыс. человек.

В районах западного Мосула, которые еще удерживаются террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находится до 700 тыс. человек.