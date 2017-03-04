Мосул, Ирак, 4 марта, 2017, 06:14 — ИА Регнум. Согласно сообщению Международного комитета Красного Креста, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовало химическое оружие против гражданских лиц в западном Мосуле, передает агентство Rudaw.

Мосул. 1932

По словам директора МККК по Ближнему Востоку Роберта Мардини, в больницы из осажденной части города доставлены двенадцать человек с «клиническими признаками, характерными для воздействия химических агентов».

Пострадавшие — пятеро детей, три женщины и четверо мужчин — имеют симптомы воздействия боевых отравляющих веществ, в том числе волдыри, кашель, раздражение глаз, рвоту. Первые трое пострадавших были доставлены в больницы 1 марта, остальные — 2 и 3 марта.

Из сообщений военных известно, что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) производило иприт в лабораториях Университета Мосула, находящегося в восточной части города, уже освобожденной от исламистов. По всей видимости, часть произведенного отравляющего вещества террористы могли взять с собой.

Напомним, иракская армия ведет операцию по освобождению Мосула, второго по величине города Ирака, с 17 октября 2016 года. В настоящий момент восточный Мосул освобожден от террористов. Бои идут в западной части города, которая пока контролируется ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).