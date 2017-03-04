Нью-Йорк, США, 4 марта, 2017, 06:11 — ИА Регнум. Интерпол отчитался о трехнедельной международной операции по борьбе с нелегальной торговлей дикими животными и редкими видами древесины, передает Associated Press.

Ukr-online.com Задержание

Завершение операции под кодовым названием Thunderbird было приурочено к Всемирному дню дикой природы, 3 марта.

В ходе операции, в которой принимали участие пограничники, полицейские, а также чиновники лесных и природоохранных ведомств 43 стран, были изъяты нелегально пойманные животные и незаконная продукция, стоимость которой на черном рынке оценивается в $5,1 млн.

«Проще говоря, преступники воруют драгоценные ресурсы окружающей среды без заботы об их стоимости для нашей планеты», — прокомментировал ценность изъятого Генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток.

Сообщается также, что общее число задержанных в ходе спецоперации составило около 900 человек.