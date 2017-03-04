Вашингтон, 4 марта, 2017, 04:50 — ИА Регнум. Советники президента США Дональда Трампа настаивают на увольнении из правительства всех назначенцев бывшего главы государства Барака Обамы, передаёт издание Politico.

Matt H. Wade Белый дом США

«Настало время избавиться от назначенцев Обамы без промедлений. Удивительное количество решений принимается назначенцами, которые выступают категорически против Трампа и всех его инициатив», — приводит издание слова одного из советников.

Отмечается, что советники президента убеждены, что именно чиновники Барака Обамы стоят за всеми утечками из Белого дома, так как стремятся подорвать президентство Дональда Трампа.

Последним примером этого называется появление в СМИ информации о двух встречах генпрокурора США Джеффа Сешнса с послом России Сергеем Кисляком в прошлом году и обвинения в том, что он не уведомил сенаторов об этих контактах во время слушаний по его кандидатуре.

Издание отмечает, что «разговоры в Белом доме о чиновниках Барака Обамы усилились в последние недели», идёт речь о необходимости «принять меры» и скорейшим образом назначить больше людей в правительстве, лояльных Дональду Трампу.

Как сообщало ИА REGNUM, демократы в США ведут полномасштабную информационную войну против нового главы Белого дома, распространяя через подконтрольные им СМИ ложную информацию о связях с Россией того или иного члена команды Дональда Трампа.

Общение с послом России Сергеем Кисляком уже стоило должности советнику президента США по национальной безопасности, генералу Майклу Флинну, а 2 марта в центре скандала из-за общения с российским дипломатом оказался генпрокурор США Джефф Сешнс.