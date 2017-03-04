Гонолулу, США, 4 марта, 2017, 04:44 — ИА Регнум. На гавайском Большом острове завершились публичные слушания, посвященные строительству 30-метрового Thirty Meter Telescope (TMT) стоимостью $1,4 млрд на вулкане Мауна-Кеа, передает Associated Press.

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Споры, в которых принимали участие коренные гавайцы, противники и сторонники строительства супертелескопа, продолжались 44 дня и стоили государству $225 тыс. Формирование резолюции слушаний займет еще несколько дней.

«Мы по-прежнему надеемся, что государство сможет выдать разрешение, чтобы своевременно начать строительство в апреле 2018 года», — заявил Скотт Ишикава, представитель TMT.

Напомним, строительство супертелескопа ТМТ на Гавайях в прошлом году столкнулось с протестами коренных жителей Большого острова, которые посчитали, что наличие обсерватории будет мешать их традиционным релегиозным практикам на вулкане Мауна-Кеа.

В ноябре 2016 года ученые уже рассматривали несколько мест размещения супертелескопа, которые не будут «ущемлять» прав коренных малочисленных народов и местных чиновников.

По словам руководителя проекта Генри Яна, в качестве основной альтернативы вулкану на Гавайях рассамтривается остров Ла-Пальма, самый западный из группы Канарских островов.