Киев, 4 марта, 2017, 04:43 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что парламент Португалии признал «голодомор» геноцидом украинского народа. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Сегодня парламент Португалии признал голодомор 1932−1933 лет геноцидом украинского народа. Спасибо за это решение», — написал президент Украины.

При этом он добавил, что «на протяжении последних лет уже десятки стран мира официально подтвердили, что квалифицируют это преступление тоталитарного режима как геноцид».

В ноябре минувшего года Пётр Порошенко поручил МИД Украины активнее работать по вопросу признания «голодомора» геноцидом со стороны «мирового сообщества, иностранных государств и международных организаций».

Голод 1930-х годов, названный на Украине «голодомором», служит одним из важных элементов строительства украинской идентичности в бывшей советской республике на основе антироссийской риторики.

Темой «голодомора» как «геноцида украинского народа» активно занимался бывший президент Украины Виктор Ющенко. При нём Верховная рада приняла соответствующие законы и при поддержке Запада «голодомор» признали геноцидом более 20 государств. Исходя из этого, они считают, что от голода пострадали только украинцы, но до сих не определили: какой именно этнос в руководстве СССР и Украинской ССР подверг их геноциду, то есть уничтожению по этническому принципу — грузины (Сталин и др.), евреи (УССР, ОГПУ СССР) или русские (согласно антирусской пропаганде прославляемой на Украине ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)).