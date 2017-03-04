Нью-Йорк, США, 4 марта, 2017, 04:03 — ИА Регнум. Все основные индексы фондового рынка США закрылись в плюсе, индекс Dow Jones все еще держится выше «рекордных» 21 000 пунктов, передает Associated Press.

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За день торгов в Нью-Йорке промышленный индекс Dow Jones вырос на 2,74 пункта (0,01%), до 21 005,71 пунктов. Индекс S&P 500 вырос на 1,20 пункта (0,1%), до 2383,12 пунктов. Композитный индекс Nasdaq вырос на 9,53 пункта (0,2%), до 5870,75 пункта.

Лидерами роста стал банковский сектор и акции компаний в сфере здравоохранения.

Напомним, 1 марта индекс Dow Jones преодолел символический «рубеж» в 21 000 пунктов и поднимался до отметки выше 21 060 пунктов. Предыдущий подобный рекорд, 20 000 пунктов, был установлен 21 января, на волне роста после выборов президента США в ноябре 2016 года.

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