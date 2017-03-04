В Волновахе в результате взрыва гранаты погиб 60-летний мужчина
Волноваха, ДНР, 4 марта, 2017, 03:49 — ИА Регнум. В находящемся под контролем ВСУ городе Волноваха в Донбассе мужчина погиб в результате взрыва гранаты. Об этом сообщает главного управления Национальной полиции Донецкой области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Как уточняется, взрыв произошёл 3 марта на улице Центральной. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело 60-летнего мужчины и фрагменты гранаты РГД-5.
Погибшим оказался исполняющий обязанности руководителя Приазовской геологоразведывательной экспедиции.
Его подчиненные рассказали, что мужчина находился на работе и вышел на улицу по делам. Через несколько минут они услышали взрыв и увидели дым.
Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются. Сообщается, что инцидент предварительно внесли в Единый реестр досудебных расследований с пометкой «несчастный случай».
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