Нью-Йорк, США, 4 марта, 2017, 03:47 — ИА Регнум. Организация объединенных наций заявляет о росте в мировых СМИ «поддельных новостей» и «пропаганды», передает Associated Press. В совместном заявлении эксперты ООН по мониторингу свободы слова сообщают, что «поддельные новости» являются «глобальной темой беспокойства».

Кукрыниксы. Геббельс

Однако не меньшее беспокойство ООН вызывают усилия государств, которые под видом борьбы с «поддельными новостями» занимаются подавлением инакомыслия.

Эксперты предостерегают, что «усилия по борьбе с (поддельными новостями — прим. ИА REGNUM ) могут привести к цензуре, подавлению критического мышления и другим подходам, нарушающим права человека».

Как известно, в конце ХХ века штат крупнейших мировых информагентств состоял из десятков тысяч корреспондентов во всех частях мира, которые старались давать проверенную информацию «из первых рук», несмотря на то, что вся деятельность крупнейших агентств и СМИ противоборствующих сторон в мировых войнах была посвящена пропаганде, дезинформации, информационной войне и «промыванию мозгов». То же самое можно сказать о противниках в послевоенной «холодной войне». После такого богатейшего, многодесятилетнего опыта лжи и пропаганды в ХХ веке говорить о своей «обеспокоенности» ложью и пропагандой могут только те «эксперты ООН», которым от роду не больше 25 лет и которые почему-то упустили заведомую ложь высших лиц США и Великобритании о наличии оружия массового поражения в Ираке, которая стала основанием для агрессии против Ирака и казни его главы.

Сегодня источником значительной части новостей в лучшем случае являются официальные сообщения государственных учреждений, в худшем — неподтвержденные свидетельства очевидцев или высказывания в «Твиттере».

Так, для создания новостей по Сирии крупнейшие мировые информагентства считают вполне адекватным источником, к примеру, «Сирийскую обсерваторию по правам человека»: организацию, представленную всего одним человеком — беженцем из Сирии Рами Абдуррахманом, проживающим в Лондоне.

А одним из главных источников мировых новостей об американской политике на сегодняшний день является «Твиттер» президента США Дональда Трампа.

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